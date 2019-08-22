Opel выпустил первый в мире электрический раллийный автомобиль

Немецкая компания Opel представила хетчбэк e-Corsa, который стал первым в мире электрическим автомобилем для ралли.

Как сообщает 22 августа пресс-служба бренда, длина автомобиля составляет 4060 мм, ширина — 1770 мм, высота — 1440 мм. Колесная база достигает 2540 мм. Машина оборудована электроусилителем, спортивной подвеской, четырехпоршневыми тормозными суппортами и 17-дюймовыми колесами.

Хетчбэк укомплектован 136-сильной силовой установкой и аккумуляторами на 50 кВт/ч. Динамические характеристики раллийного автомобиля не называются.

В следующем году гоночный электрокар Opel e-Corsa примет участие в монокубке ADAC Opel Rally Cup. Всего для соревнований будет построено 15 таких машин. Ориентировочная стоимость каждого автомобиля составит около €50 тыс. (3,6 млн рублей).

28 июня стало известно, что производство модели Opel Astra нового поколения начнется в 2021 году.