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В Лондоне появился вендинговый автомат по продаже автомобилей

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Фото: Carscoops/carscoops.com
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Недалеко от старого лондонского рынка Спиталфилдс появился вендинговый автомат в котором можно за несколько минут приобрести новый автомобиль. Об этом сообщает Carscoops.

Команде из шести инженеров потребовалось три месяца для того, чтобы спроектировать и построить автомат. Он оборудован помещением с прозрачными стенами, терминалом бесконтактной оплаты и автоматическими дверями.

Внутри вендингового аппарата установлен один автомобиль — Renault Zoe. В Великобритании этот компактный сити-кар считает одним из самых популярных электромобилей: только за последний месяц информацию о машине искали 463 тыс. раз.

Стоимость автомобиля в аппарате составляет £16 тыс. При этом покупатель может быть уверен, что ему предложили оптимальную цену, без накруток от дилеров и недобросовестных продавцов.

2 августа стало известно, что Renault оснастила европейскую версию кроссовера Duster новым мотором.

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