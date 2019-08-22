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УАЗ переведет часть своих инженеров в Тольятти

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Ульяновский автомобильный завод планирует провести кадровую реорганизацию. Об этом 22 августа сообщает Drom.

По данным издания, на предприятии сократят часть обслуживающего персонала и офисных работников. Кроме того, в скором времени увольнению подвергнутся сотрудники местного научно-технического центра (НТЦ) — инженеры, конструкторы, администраторы.

В настоящее время штат сотрудников ульяновского НТЦ составляет около 300 человек. Предполагается, что после реорганизации здесь останутся только специалисты, которые непосредственно связаны с поддержкой текущего производства. Около 100 человек планируется перевести в тольяттинский технопарк «Жигулевская долина», где с 2014 года присутствует филиал НТЦ УАЗа. Отмечается, что число увольняемых сотрудников подразделения может составить около 100 человек.

По мнению источников издания, происходящая кадровая реорганизация связана с грядущим переносом производства новой модели «УАЗ Патриот» из Ульяновска в Елабугу, на завод СП Ford Sollers. На предприятии установлено современное оборудование, поэтому инвестиции при запуске новых моделей потребуются меньшие.

7 августа сообщалось, что УАЗ планирует выпустить новую модификацию модели «Фермер», которая предназначена для аварийно-спасательных служб.

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