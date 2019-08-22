Прямой эфир

Hyundai осенью покажет во Франкфурте электрокар в стиле ретро

0
Фото: Hyundai
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Международном автосалоне во Франкфурте (Германия), который пройдет с 10 по 22 сентября 2019 года, компания Hyundai представит новый электрический концепт-кар «45». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 22 августа.

Отмечается, что прототип будет напоминать первую модель бренда, выпущенную в 70-х годах прошлого века.

Судя по изображению, машина представляет собой купе с высоким дорожным просветом, большими колесными дисками, спортивными шинами и светодиодной оптикой.

Ожидается, что с помощью концепта Hyundai продемонстрирует, в каком направлении будет развиваться дизайн автомобилей компании.

12 августа сообщалось, что водородный кроссовер Hyundai Nexo прошел серию краш-тестов, организованную американским страховым институтом дорожной безопасности (IIHS), и получил высшую награду организации Top Safety Pick+.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4
Mail.ru Group объявила о покупке каршеринга YouDrive

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019