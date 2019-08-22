Hyundai осенью покажет во Франкфурте электрокар в стиле ретро

На Международном автосалоне во Франкфурте (Германия), который пройдет с 10 по 22 сентября 2019 года, компания Hyundai представит новый электрический концепт-кар «45». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 22 августа.

Отмечается, что прототип будет напоминать первую модель бренда, выпущенную в 70-х годах прошлого века.

Судя по изображению, машина представляет собой купе с высоким дорожным просветом, большими колесными дисками, спортивными шинами и светодиодной оптикой.

Ожидается, что с помощью концепта Hyundai продемонстрирует, в каком направлении будет развиваться дизайн автомобилей компании.

12 августа сообщалось, что водородный кроссовер Hyundai Nexo прошел серию краш-тестов, организованную американским страховым институтом дорожной безопасности (IIHS), и получил высшую награду организации Top Safety Pick+.