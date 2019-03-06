Русский размер: лимузин Aurus стал сенсацией Женевского автосалона

Автосалоны теряют популярность? Возможно, но только не Женевский. Пусть в этом году от участия оказались Ford и Jaguar Land Rover, другие марки привезли на 89-й автосалон в Женеве более 900 автомобилей, из которых полторы сотни — мировые и европейские премьеры. В их числе экзотические производители спорткаров и даже российский люксовый бренд Aurus. О самых интересных премьерах Женевы рассказывают «Известия»

Кремлевская звезда

Российский автомобильный бренд в Женеве — уже сенсация. АвтоВАЗ представлял здесь концепт Lada C в 2007-м, Marussia — свои спорткары в 2012-м. Теперь посетители выставочного комплекса Palexpo могут увидеть автомобили люксового бренда Aurus, поставляющего машины для гаража президента России.

авто Генеральный директор ООО «Аурус» Герхард Хильгерт на презентации автомобиля Aurus на Женевском автосалоне Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

На стенде площадью 650 кв. метров покажут седан Senat S600, его удлиненную бронированную версию Senat Limousine L700. Шасси без кузова позволит посетителям Женевского автосалона оценить уровень технологий — гибридной силовой установки и системы полного привода. По словам генерального директора ООО «Аурус» Франца Герхарда Хильгерта, новый российский бренд стремится продемонстрировать открытость.

Европейский выбор

Стенд Aurus пользуется вниманием посетителей, но по-настоящему европейцев интересуют автомобили куда меньших размеров. Например, Skoda Kamiq — самый компактный кроссовер чешской марки. Kamiq на языке иннуитов означает нечто, воспринимающееся как вторая кожа.

авто Фото: Global Look Press/Rene Fluger/CTK

Это автомобиль длиной 4241 мм, то есть чуть компактнее популярной в России Hyundai Creta. Kamiq сделан на базе хэтчбека Scala, у него такой же интерьер, а сзади полузависимая балка, так что привод будет только передним. Бензиновые моторы — от одного (95 л.с.) до полутора (150 л.с.) литров, плюс дизель 1,6 (115 л.с.). В качестве опции можно будет заказать спортивную подвеску или амортизаторы с изменяемыми настройками. Kamiq мог бы понравится и в России, но решение по его поставкам пока не принято.

Электрический разряд

Европейским «Автомобилем года 2019» стал электрический Jaguar I-Pace и в Женеву приехало множество его будущих конкурентов. От имени Volvo выступило бывшее тюнинг-ателье шведской компании Polestar, теперь занявшееся производством электромобилей.

авто Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Лифтбек под цифрой 2 позиционируют как еще одного убийцу «Теслы». Полностью заряженной батареи должно хватить на 500 км пробега. Два электромотора суммарной мощностью 408 л.с. должный обеспечить разгон до 100 км/ч менее, чем за 5 секунд. Впечатляет, но старт производства в Китае намечен только на 2020 год.

В том же году на рынок выйдет и кроссовер Audi Q4 e-tron — в Женеву он приехал в предсерийном статусе. При длине 4590 мм он расположился между моделями Q3 и Q5, при этом благодаря новой модульной платформе MEB с батареей под полом салон кроссовера получился просторным.

авто Фото: Global Look Press/Uli Deck/dpa

Два мотора в сумме дают 306 л.с. и 6,3 с до 100 км в час. Батареи емкостью 82 кВт⋅ч должно хватить на 450 километров.

Tesla традиционно уклоняется от встречи с «убийцами» — свой новый кроссовер Model Y компания представит 14 марта на отдельном мероприятии в Лос-Анджелесе.

Все самое дорогое

Несмотря на торжество зеленых технологий в Европе, среди новинок Женевы достаточно очень мощных автомобилей. Главная премьера — гиперкар Bugatti La Voiture Noire, созданный в честь легендарной модели Type 57 SC Atlantic 1930-х годов. За машину с исполинским двигателем W16, изготовленную в единственном экземпляре на базе Bugatti Chiron, просят более миллиарда в пересчете на рубли.

авто Фото: Global Look Press/imago-images

Будущее многоцилиндровых моторов под вопросом. Mercedes-AMG прощается в Женеве с двенадцатью цилиндрами. Финальная серия семейства S 65 Final Edition окрашена в траурно-черный с акцентами под бронзу.

авто Фото: Global Look Press/Xinhua

Можно быть электрическим и в то же время очень мощным и быстрым — доказывает легендарное итальянское ателье Pininfarina, занявшаяся производством автомобилей. Модель Battista оснащена четырьмя электродвигателями с суммарной отдачей 1900 л.с. и 2300 Нм тяги. Разгон до 100 км/ч занимает менее 2 с, а максимальная скорость — 350 км в час. Запас батареи гиперкара должно хватить на 450 километров.

Даже кроссоверы увлеклись спортивными состязаниями — Bentley привез в Женеву невероятный Bentayga Speed. Благодаря увеличенной до 635 л.с. мощности мотора W12, максимальная скорость выросла до 306 км/ч, а разгон до сотни сократился на 0,3 с и теперь равен 3,6 секунды. Кроме того, кроссовер получил перенастроенные подвеску и ездовую электронику и более громкий звук выхлопа.

авто Фото: Bentley

Примеру Bentley последовали и другие марки: Volkswagen представил Touareg с дизелем V8 мощностью 421 л.с., а BMW — M-версии кроссоверов X3 и X4 с бензиновым мотором мощностью 480 л.с. или 510 л.с. в варианте Competition.

Самые необычные

Ателье GFG Style, не так давно основанное знаменитым Джорджетто Джуджаро и его сыном Фабрицио, представило концепт, объединяющий все популярные тренды. Kangaroo — это одновременно, суперкар, кроссовер и электромобиль. Хитрая подвеска с гидроопорами может менять дорожный просвет от 140 до 260 мм, а на при движении по бездорожью будет задействован второй комплект пружин.

авто Фото: Global Look Press/Rene Fluger/CTK

Силовая установка, разработанная китайскими инженерами из CH Auto, суммарно развивает 490 л.с. и 680 Нм момента. Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с, а полностью заряженной батареи хватит на 450 километров.

Необычным концептом решил отметить свое 100-летие Citroen. Ami One — коробочка на колесах длиной всего 2,5 и высотой 1,5 метра. В простейшем салоне — две кресла и два багажных отсека. Ami One предназначен для каршеринга — электромобиль можно открыть с помощью смартфона и взять в аренду на срок от пяти минут до пяти лет.

авто Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Максимальная скорость — всего 45 км/ч, что позволит пользоваться машиной водителям от14 лет. Заряженной за два часа батареи должно хватить на 100 километров.

Автосалон в Женеве откроется для широкой публики 7 марта и продлится до 17 марта. Все самые интересные новости международной автомобильной выставки читайте в сюжете «Известий».