Красота под пальмами. Главные премьеры автосалона в Лос-Анджелесе

Audi e-Tron GT черед год станет одним из основных конкурентов для Tesla Model S. Мощность силовой установки составляет 350 кВт (476 л.с.), а батарея будет заряжаться на 80% всего за 15–20 минут. Запас хода без подзарядки составит 400 км. С места до 100 км/ч Audi e-tron GT сможет разгоняться менее чем за 4 секунды