Красота под пальмами. Главные премьеры автосалона в Лос-Анджелесе
Красота под пальмами. Главные премьеры автосалона в Лос-Анджелесе
2018-11-30 15:18:26
2018-11-30 15:18:26
2018-11-30 15:18:26
2018-11-30 15:18:26
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Большой кроссовер BMW, Porsche в стиле 1970-х, новый Kia Soul и другие премьеры американского автосалона
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Фото: Global Look Press/Ringo Chiu
Стартовавший в Лос-Анджелесе автосалон — заключительное мотор-шоу этого года. И одно из самых значимых, поэтому ведущие производители представили в Los Angeles Convention Center множество ярких новинок. Часть из них появится и на российском рынке
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Фото: Николай Назайкинский
Audi e-Tron GT черед год станет одним из основных конкурентов для Tesla Model S. Мощность силовой установки составляет 350 кВт (476 л.с.), а батарея будет заряжаться на 80% всего за 15–20 минут. Запас хода без подзарядки составит 400 км. С места до 100 км/ч Audi e-tron GT сможет разгоняться менее чем за 4 секунды
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Фото: Николай Назайкинский
С новым X7 компания BMW зашла в новый для себя сегмент полноразмерных премиальных кроссоверов. 7-местный салон, впечатляющий простор на втором ряду, продвинутое шасси с пневмоподвеской и мощные моторы. Большой, роскошный и при этом универсальный автомобиль с 7-местным салоном в России предложат по цене от 5,83 млн рублей
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Фото: Николай Назайкинский
За компанию BMW привезла и новый кабриолет 8-Series Convertible. Спорткар с адаптивным шасси с подруливающими задними колесами оснащается либо бензиновым мотором мощностью 530 л.с., либо 320-сильным дизелем. Самая мощная версия кабриолета разгоняется до 100 км/ч менее чем за 4 секунды
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Фото: Николай Назайкинский
Самый необычный автомобиль на автосалоне в Лос-Анджелесе — скоростные самоходные сани для Санта-Клауса, построенные на основе Dodge Challenger Hellcat. В распоряжении Санты — двигатель мощностью 707 л.с. сил и 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Обладая таким впечатляющим арсеналом, он сможет доставлять детям рождественские и новогодние подарки значительно быстрее
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Фото: Николай Назайкинский
Большой кроссовер Hyundai Palisade разрабатывали с прицелом на американский рынок, ориентируясь исключительно на предпочтения американских покупателей. Автомобиль получил 7-местный салон, полный привод, атмосферный бензиновый двигатель V6 объемом 3,8 л и дизайн в стиле нового Hyundai Santa Fe. А вот сзади автомобиль разительно отличается от других моделей корейской компании
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Фото: Николай Назайкинский
Все ждали, что первый после 26-летнего перерыва пикап от Jeep будет называться Scrambler, однако новинка получила имя Gladiator. Автомобиль построен на базе нового Jeep Wrangler, доступен с одним-единственным бензиновым 3,6-литровым двигателем, однако в 2020 году Gladiator получит новый 3-литровый турбодизель
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Фото: Николай Назайкинский
Дизайн передней и задней части Kia Soul сильно изменился, но узнаваемость модели осталась. Систему полного привода автомобиль не получит, зато обзаведется новой версией с увеличенным дорожным просветом X-Line. На некоторых рынках будет доступен полностью электрический Soul с батареей емкостью 64 кВт/ч
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Фото: Николай Назайкинский
Созданная по мотивам концепта Kai, новая Mazda3 впечатляет своим революционным дизайном. Революция произошла и внутри автомобиля — под капотом расположен уникальный мотор Skyactive-X c приводным нагнетателем и уникальной системой воспламенения от сжатия. Впервые для «трешки» предложат полный привод
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Фото: Николай Назайкинский
Porsche 911 — живая классика, и новому поколению специально стремились придать черты автомобилей 1970-х. Суперкар не претерпел серьезных изменений, но при этом стал мощнее, быстрее и оснащеннее. Например, Porsche 911 получил цифровую комбинацию приборов и систему ночного видения. В России автомобиль будет продаваться по цене от 7,749 млн рублей
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Фото: Николай Назайкинский
Новая Toyota Corolla приехала в Лос-Анджелес в гибридном варианте. Бензино-электрическую силовую установку суммарной мощностью 122 л.с. новинка позаимствовала у Prius. Такая Corolla может проезжать небольшое расстояние на электротяге, а заявленный расход топлива — менее 5 л на 100 км
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