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Автонавигаторы в Москве станут показывать данные о перекрытиях дорог

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Власти Москвы разработали сервис, с помощью которого в автомобильных навигаторах будут обновляться данные о дорожных перекрытиях и камерах. Об этом 23 августа сообщает официальный портал столичной мэрии со ссылкой на слова руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максима Ликсутова.

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«Создан ряд онлайн-сервисов, направленных на снижение аварийности. Мы опубликовали все карты с данными по строительным работам в Москве. Там указано количество занятых полос, подрядная организация с контактными данными, сроки работ. Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сделал публичный API, который позволяет всем геоинформационным сервисам и другим подключаться в онлайн-режиме к этим данным, обновлять их и передавать в навигаторы», — отметил Максим Ликсутов.

Кроме того, портал ЦОДД опубликовал карту очагов аварийности, которую можно загрузить в навигатор. Система будет оповещать водителя о том, когда его машина въедет в опасную зону.

По словам Максима Ликсутова, данный сервис позволит водителю не отвлекаться, соблюдать скоростной режим, а также быть внимательным на дороге. В первую очередь это касается начинающих водителей, а также автомобилистов, въезжающих в столицу из других регионов.

26 июля стало известно, что число погибших в ДТП на дорогах Москвы сократилось на 9,7% за первые шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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