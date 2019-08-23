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Lamborghini привезет во Франкфурт неизвестный спорткар

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Фото: TASS/ZUMA
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Итальянский автопроизводитель Lamborghini опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter тизер нового спортивного автомобиля, премьера которого состоится в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте (Германия).

Судя по изображению, внешне автомобиль будет напоминать концептуальный автомобиль Terzo Millennio, представленный в ноябре 2017 года. У машины видны трехлучевые светодиодные элементы, волнообразный элемент на крыше, а также фирменный значок на капоте с подсветкой.

Данных о технических особенностях автомобиля нет, но не исключено, что новинка получит гибридную силовую установку суммарной мощностью 1000 л.с.

13 июня сообщалось, что специалисты немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline представили доработанную версию кроссовера Lamborghini Urus.

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