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Хорошему научат: автошколы накажут за аварии выпускников

Около половины водителей покупают права, не сдав экзамен
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Хорошему научат: автошколы накажут за аварии выпускников
2019-05-15 15:35:28">
2019-05-15 15:35:28
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Водители-новички при сдаче экзамена в ГИБДД чаще всего сыплются на «площадке», а в «городе», как правило, забывают включать поворотники. 60% кандидатов в водители проваливаются на первом же теоретическом экзамене, а 40% в итоге покупают права с помощью недобросовестных экзаменаторов, отмечают в автошколах. Власти же считают, что в ошибках начинающих водителей виноваты автошколы. Например, в Пскове уже пообещали, что некачественные автошколы перестанут работать в регионе. Тем временем на дорогах страны ежедневно гибнут 50 человек. «Известия» разбирались, зависят ли ошибки водителей от автошкол и как они влияют на высокую смертность на дорогах.

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Права на ошибку

В Госавтоинспекции России назвали типичные ошибки, которые совершают во время сдачи практического экзамена. Так, наиболее часто на «площадке» водители-новички не могут справиться с упражнением «эстакада» (заезд на горку под углом 816%). Кроме того, трудности вызвали параллельная парковка и подача задним ходом машины в «гараж», сообщает RT.

На городских дорогах у водителей-новичков первое место по числу нарушений занимает невключение световых указателей поворота, отмечают в ГИБДД. Причем инспекторы следят, включают ли кандидаты поворотники не только при перестроении и повороте, но и при начале движения и перед остановкой для смены водителя.

автокола
Фото: Depositphotos

Вторую строку в списке занимает неуверенное управление ТС, третье место — заглохший двигатель, четвертое — непредоставление преимущественного права проезда другому транспортному средству (создание помехи), и замыкает пятерку самых распространенных оплошностей действие или бездействие, потребовавшее вмешательства экзаменатора.

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По статистике ГИБДД, из более чем 3 млн теоретических зачетов, проведенных в прошлом году, с первого раза удалось сдать только 1,2 млн (41%) человек. Что касается практического экзамена, то «площадку» с первого раза в прошлом году сдали лишь 42% претендентов (973 тыс. человек из 2,2 млн), а «город» — лишь 31% (759 тыс. из 2,4 млн). В ГИБДД отмечают, что огромное число учеников приходят на экзамены абсолютно неготовыми.

Вину за это возлагают на автошколы и низкий уровень подготовки в них. В Пскове в конце апреля на совместном заседании губернатора региона Михаила Ведерникова и руководства областного главка МВД было принято решение бороться с некачественным образованием в автошколах. Ведерников пообещал автошколам, плохо обучающим учеников, что они перестанут работать в его регионе.

«Цифры статистики на дорогах региона пугающие. Причина 84% ДТП — плохая подготовка водителей. Руководители автошкол, которые не хотят заниматься вопросами безопасности и организацией образовательного процесса на должном уровне, работать в регионе не будут. К этим вопросам надо подходить неформально», — приводит слова губернатора официальный портал администрации Псковской области.

автокола
площадка автошколы
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Губернатора поддержал временно исполняющий обязанности руководителя ГИБДД Псковской области Юрий Шестаков, заявивший, что в результате плохой работы автошкол «мы получаем неграмотных водителей с плохой дисциплиной, плохой теоретической и практической подготовкой. Они потенциально опасны на дорогах».

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С 7 апреля этого года вступили в действие приказы МВД №49 и №50, которые разрешают гаишникам отбраковывать автошколы. Теперь учебные заведения обязаны согласовывать с региональными отделениями ГИБДД программы обучения водителей. Кроме того, инспекторы при ненадлежащем состоянии учебно-материальной базы могут приостановить работу автошколы на срок до полугода. Учитывая, что в большинстве случаев речь идет о малом и среднем бизнесе, для многих школ подобная задержка равносильна закрытию.

Методички времен СССР

Причина плохой подготовки водителей кроется в безнадежном устаревании методик и программ подготовки водителей (подготавливаются Минобрнауки), однако просьбы учебных организаций осовременить эти программы игнорируются, отмечает президент Гильдии автошкол России Сергей Лобарев.

«Всего 17% времени при подготовке водителей мы занимаемся вождением в реальных дорожных условиях. Мы обеспокоены тем, что готовим по большей части теоретиков. Все эти «выпиливания» восьмерок между конусами на автодроме, поворот на 90 градусов — они бессмысленны и принципиально не влияют на безопасность дорожного движения. Например, в реальных дорожных условиях проезду пешеходного перехода по нынешней программе обучения посвящается 15 минут, этому же упражнению в классе и на закрытой площадке уделяется 3,5 часа», — объясняет Лобарев.

автокола
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Невключенные поворотники и заглохший при начале движения двигатель на аварийность принципиального влияния не оказывают, куда важнее менять общий подход к образованию водителей, считает президент Гильдии автошкол. Также, по его оценкам, из-за коррупции в некоторых экзаменационных отделениях около 40% кандидатов в водители покупают права.

Безопасность дорожного движения (БДД) является одним из приоритетных направлений во внутренней политике страны. С 2006 по 2012 год в России действовала Федеральная целевая программа БДД с общим бюджетом в 47 млрд рублей. В 2013 году ее продлили (до 2020 года), добавив к финансированию еще 32 млрд рублей. В работе ФЦП принимают участие МВД, МЧС, Минздрав, Минобрнауки, Минпромторг, Минтранс и Росавтодор. Помимо закупок камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, установки светофоров, подсветки аварийных участков дорог и светоотражательных наклеек для школьников каждое министерство формирует различные инициативы для снижения аварийности. Так, в 2017 году Минобрнауки на деньги ФЦП построило три центра по подготовке инструкторов для автошкол. МВД создало некие учебно-методические пособия, фильмы, игры и программы для участников дорожного движения различных возрастов на тему безопасности дорожного движения.

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Автомобильный эксперт Сергей Ифанов при этом предлагает действовать немного иначе. Он приводит статистику ГИБДД за 2018 год, согласно которой на дорогах страны произошло 168 тыс. (-0,8%) аварий, в которых погибло 18,2 тыс. (-4,5%) человек и пострадало 215 тыс. (-0,2%) человек.

«Только попробуйте представить — каждый день на дорогах России гибнет 50 человек, около 600 человек получают увечья, есть доклад МВД, по которому в 2018 году ожидается стремительный рост этих показателей. Эти потери сопоставимы с ударом атомной бомбы по одному среднему городу России, и это война. А на войне необходимо военное положение: за безопасность дорожного движения должно отвечать одно ведомство, которое в превентивном порядке будет ликвидировать очаги аварийности, а не постфактум, когда, скажем, из-за низкоквалифицированных профессиональных водителей у нас сгорает или попадает под поезд автобус, полный людей. И за это министерство должно нести всю полноту ответственности за каждое происшествие», — заключил Ифанов.

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