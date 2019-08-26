Кроссовер Arkana вошел в топ-5 самых продаваемых моделей Renault

В июле 2019 года на российском рынке было продано 1637 экземпляров нового купе-кроссовера Arkana. В результате новинка вошла в топ-5 самых продаваемых моделей французской марки. Об этом 26 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что в список также вошли Logan, Sandero, Duster и Kaptur, которые были проданы в количестве от 2,1 тыс. до 2,8 тыс. единиц.

Если рассматривать продажи Renault Arkana в сравнении с другими кроссоверами, то они оказались на уровне таких моделей, как Nissan Qashqai (1660 единиц), Hyundai Tucson (1642 единиц) и Chevrolet Niva (1614 единиц).

Продажи купе-кроссовера Renault Arkana начались 5 июля 2019 года. Автомобиль предлагается в четырех комплектациях: Live, Drive, Style и Edition One. В стандартное оснащение включены бортовой компьютер, кондиционер, аудиосистема, передние и задние электростеклоподъемники, четыре подушки безопасности, система контроля давления в шинах, светодиодные фары и фонари, 17-дюймовые диски. Стоимость машины начинается с отметки 1 015 000 рублей.

23 августа сообщалось, что эксперты проанализировали данные ряда опросов российских автовладельцев и установили марки автомобилей с наибольшей долей владельцев-женщин.