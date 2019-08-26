Названы лучшие кроссоверы для российского бездорожья

Большинство кроссоверов прекрасно подходят для условий города, но не для бездорожья, однако эксперты назвали топ-3 машин данного типа, которые отлично проявят себя на пересеченной местности, пишут «Автоновости дня».

Лучшим кроссовером для бездорожья назван Land Rover Discovery, обладающий прекрасной проходимостью. Кроме того, это авто при исходном клиренсе в 220 мм может при необходимости увеличить дорожный просвет до 280 мм, что позволяет преодолевать брод почти в метр глубиной.

Также мощный мотор помогает этой машине с легкостью взбираться на крутые подъемы.

На втором месте оказался Subaru Forester, который благодаря наличию симметричного полного привода и тяговитому мотору на 2,5 литра мощностью в 185 л.с. может уверенно двигаться по пересеченной местности.

При этом кроссовер оснащен специальной системой X-Mode, помогающей при движении по бездорожью.

Замкнул топ Renault Duster. Его эксперты отметили как прекрасный вариант цены и качества. Работает авто с системой полного привода и оснащается дизельным мотором в 110 л.с.

На бездорожье ему также помогает дорожный просвет в 210 мм.

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