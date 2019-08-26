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Названы лучшие кроссоверы для российского бездорожья

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Фото: TASS/PA Images
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Большинство кроссоверов прекрасно подходят для условий города, но не для бездорожья, однако эксперты назвали топ-3 машин данного типа, которые отлично проявят себя на пересеченной местности, пишут «Автоновости дня».

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Лучшим кроссовером для бездорожья назван Land Rover Discovery, обладающий прекрасной проходимостью. Кроме того, это авто при исходном клиренсе в 220 мм может при необходимости увеличить дорожный просвет до 280 мм, что позволяет преодолевать брод почти в метр глубиной.

Также мощный мотор помогает этой машине с легкостью взбираться на крутые подъемы.

На втором месте оказался Subaru Forester, который благодаря наличию симметричного полного привода и тяговитому мотору на 2,5 литра мощностью в 185 л.с. может уверенно двигаться по пересеченной местности.

При этом кроссовер оснащен специальной системой X-Mode, помогающей при движении по бездорожью.

Замкнул топ Renault Duster. Его эксперты отметили как прекрасный вариант цены и качества. Работает авто с системой полного привода и оснащается дизельным мотором в 110 л.с.

На бездорожье ему также помогает дорожный просвет в 210 мм.

23 августа эксперты «Автостата» проанализировали данные ряда опросов российских автовладельцев и установили самые «женские» марки автомобилей.

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