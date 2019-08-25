Джак из кустов: зачем к нам приехал еще один китайский кроссовер
Китайский кроссовер JAC S3, подсобранный в Казахстане и ввезенный в РФ, настолько тривиален и прост, что даже может понравиться. У него есть вполне обоснованные поводы, за которые можно выложить 800 тыс. рублей, но есть и несколько несгибаемых причин, которые могут отпугнуть от этой машины. «Известия» выяснили, какие именно.
С запахом «Рошена»
Автомобили компании «Аньхой Цзянхуай Отомобайл», она же JAC, появились в России в начале 2007 года, и вопреки этому помпезному имени выход на рынок укладывался в народное понятие «тихой сапой». В общем-то, многие китайские компании приезжали к нам не через парадный вход, а какими-то огородами по типу черкесского завода «Дервейс» или где только не собиравшегося в режиме отвёртки невезучего в России производителя Great Wall. Но у «Джака» была особая история, немного авантюрная.
Через некоторое время JAC из России исчез, а в начале 2014 года вновь объявился — реализацию этих машин в России взяла на себя российская дочка украинского «Богдана» — те люди, которые лихо конкурировали с «АвтоВАЗом», продавая в России его же машину («ВАЗ-2110»), но только собранную по контракту на Украине, этакий реимпорт по-украински.
Габаритные размеры — 4325×1765×1660 мм, колесная база — 2660 мм
Сам «Богдан» на тот момент частично принадлежал давним бизнес-партнерам экс-президента Украины Петра Порошенко Олегу Свинарчуку и Олегу Зимину. «Известия» в 2015 году проследили цепочку связи между российским юрлицом, торговавшим JAC, и структурами Порошенко. Суть вышесказанного в том, что такие схемы, да еще в период падения рынка и определенных затруднений в бизнесе двух стран, конечно же, пошли не во благо продажам JAC.
Надо сказать, что украинцы особо и не вкладывались в это дело, автомобили продавались по ракетному принципу «продал-забыл», и в какой-то момент марка во второй раз ушла с рынка. И что всё это время делали владельцы седана J5 и паркетника S5, где искали запчасти, как обслуживались — непонятно.
Сварено в Кустанае
А что теперь? Сейчас автомобиль выпускают в казахстанском Кустанае (бывший Усть-Каменогорск) на заводе «СарыаркаАвтоПром», в случае кроссовера S3 это сварка и окраска кузова. Оттуда машины везут в Россию, где их реализуют уже сами китайцы, но через таких дилеров, о которых в Сети пишут не самые лучшие отзывы. А зря, машина явно не заслуживает такого подхода. Китайцы позиционируют свою модель как кроссовер, но за скромные габариты и главное — за отсутствие полного привода этот автомобиль скорее можно отнести к сегменту микровэнов.
Спереди у JAC S3 стоят стойки McPherson, сзади — торсионная балка
Внешность JAC S3, конечно же, не позволит усомниться в том, что перед нами чистокровный «китаец». В передке можно узреть и аллюзии на корейские автомобили. Хотя высказанные во время теста сторонними наблюдателями мнения о дизайне S3 были довольно полярными — от «он уродлив» до «симпатичная машинка». Неизбалованному клиенту понравится то, что пороги и бамперы защищены неокрашенным пластиком. А уж совсем непридирчивый покупатель, возможно, оценит наличие второго выхлопного патрубка, который — о, чудо китайского маркетинга — является декоративным и никак не связан с резонатором.
Горит рубином
В салоне «Джака» просторно: свободно в плечевой зоне, есть воздух над головой, сзади довольно места для коленей пассажиров. Да и багажник по меркам компакта немаленький: легко вмещает большую детскую коляску и пару сумок. Собственно, машинка аккуратно укладывается в тот форм-фактор, который в последнее время высоко ценят россияне: двухобъемный кузов с просторным салоном и достаточно вместительным багажным отсеком.
Но ко всему этому россияне недавно стали ценить еще и дополнительные «плюшки», а вот с этим в S3 не густо. Магнитола простенькая, если не сказать устаревшая, ей разве слота под компакт-кассеты не хватает. В ней есть USB-разъем, который решительно отказывается подавать ток на смартфон и уж тем более дружить с аудиотекой телефона.
У тестовой машины в средней комплектации Luxury (от 800 тыс. рублей) нет даже подогрева передних сидений, хотя при этом уже в базе будет электрорегулировка передних стекол, система курсовой стабилизации, две подушки безопасности и кондиционер.
Водительское кресло с тканевой обшивкой регулируются по высоте, и, несмотря на отсутствие регулировки руля по вылету, можно найти вполне приемлемое положение. Привычного для китайцев фенольного зловония в «Джаке» нет, что не может не удивлять. Сам пластик, несмотря на всю «дубовость» и простенькую фактуру, не скрипит и не вызывает эстетического отторжения, как, скажем, у ранних китайских машин.
В целом атмосфера внутри очень простенькая. Надо полагать, когда серийную машину представили, и самим создателям S3 это стало очевидно, поэтому они решили хотя бы чем-то оживить салон. И это прием, на который способны только производители Поднебесной: в самом центре горит, нет, даже пылает рубиново-красная кнопка аварийного сигнала.
Едет на все деньги?
Едет китайский автомобиль так же, как и стоит — без неожиданностей. Рулевой механизм хорошо настроен, управление вполне прозрачное, насколько это возможно для бюджетника с электроусилителем. Полуторалитровый мотор (111 л.с.) долго запрягает, но если держаться в зоне тяговых оборотов (3000–4000 оборотов в минуту), то можно ехать оперативно в потоке, ничуть не уступая попуткам более именитых марок. Очень порадовал расход 92-го бензина: за время теста в активном режиме вождения больше 8 л на сотню километров 1,5-литровый моторчик не потреблял. Не последнюю роль в этом играет, конечно же, пятиступенчатая механика, которая, к слову, могла бы быть лучше согласована с мотором.
Владельцы модели уверяют, что по подвеске у машины много общего с Hyundai Accent, он же Solaris
Шасси довольно простое, хорошо держит дугу, но пасует на плохой дороге, передавая вибрацию кабине. Вероятно, виноват в этом излишне завышенный для СНГ клиренс (200 мм). На задранной задней оси амортизаторы так и вовсе неприлично оголились, что, судя по фотографиям китайского оригинала, изначально не было в задумке у автопроизводителя.
Для любителей двухпедальных автомобилей в арсенале S3 есть верхняя комплектация Intelligent с тем же мотором и вариатором, к ней же прилагается климат-контроль, сиденья из кожзаменителя и мультимедийка с 7-дюймовым сенсорным экраном, подключением телефона по Bluetooth и камерой заднего вида. Переплата за это удовольствие составит 109 тыс. рублей. Журналистам такую машину на тест не предлагают, но, по некоторым данным, небезосновательно, поскольку версия с вариатором еще менее динамичная.
Светит незаметная звезда
В целом JAC S3 производит приятное впечатление хотя бы тем, что в нем нет типичных косяков, характерных для китайских автомобилей прошлых лет. Да, JAC S3, несмотря на звезду на решетке радиатора, с неба их не хватает, зато по форме и содержанию по крайней мере при первом знакомстве оправдывает свою цену.
Официальных данных по разгону с механикой компания не дает, но по ощущениям динамика сильно выходит за 10 секунд до сотни
Однако упорное молчание самой компании JAC отпугнуть от покупки этой машины может. Совершенно непонятны их планы в России: они к нам надолго или снова уйдут по-английски? И почему для дилерства выбирают компании, скажем так, с неоднозначной репутацией? Что будет с запчастями и обслуживанием? Пока эти вопросы не решены, очевидно, сколько-нибудь значимых продаж JAC вряд ли достигнет.