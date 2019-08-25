Джак из кустов: зачем к нам приехал еще один китайский кроссовер

Китайский кроссовер JAC S3, подсобранный в Казахстане и ввезенный в РФ, настолько тривиален и прост, что даже может понравиться. У него есть вполне обоснованные поводы, за которые можно выложить 800 тыс. рублей, но есть и несколько несгибаемых причин, которые могут отпугнуть от этой машины. «Известия» выяснили, какие именно.

С запахом «Рошена»

Автомобили компании «Аньхой Цзянхуай Отомобайл», она же JAC, появились в России в начале 2007 года, и вопреки этому помпезному имени выход на рынок укладывался в народное понятие «тихой сапой» . В общем-то, многие китайские компании приезжали к нам не через парадный вход, а какими-то огородами по типу черкесского завода «Дервейс» или где только не собиравшегося в режиме отвёртки невезучего в России производителя Great Wall. Но у «Джака» была особая история, немного авантюрная.

Через некоторое время JAC из России исчез, а в начале 2014 года вновь объявился — реализацию этих машин в России взяла на себя российская дочка украинского «Богдана» — те люди, которые лихо конкурировали с «АвтоВАЗом», продавая в России его же машину («ВАЗ-2110»), но только собранную по контракту на Украине, этакий реимпорт по-украински.

jac Габаритные размеры — 4325×1765×1660 мм, колесная база — 2660 мм Фото: Борис Ульзибат

Сам «Богдан» на тот момент частично принадлежал давним бизнес-партнерам экс-президента Украины Петра Порошенко Олегу Свинарчуку и Олегу Зимину. «Известия» в 2015 году проследили цепочку связи между российским юрлицом, торговавшим JAC, и структурами Порошенко. Суть вышесказанного в том, что такие схемы, да еще в период падения рынка и определенных затруднений в бизнесе двух стран, конечно же, пошли не во благо продажам JAC.

Надо сказать, что украинцы особо и не вкладывались в это дело, автомобили продавались по ракетному принципу «продал-забыл», и в какой-то момент марка во второй раз ушла с рынка. И что всё это время делали владельцы седана J5 и паркетника S5, где искали запчасти, как обслуживались — непонятно.

Сварено в Кустанае

А что теперь? Сейчас автомобиль выпускают в казахстанском Кустанае (бывший Усть-Каменогорск) на заводе «СарыаркаАвтоПром», в случае кроссовера S3 это сварка и окраска кузова. Оттуда машины везут в Россию, где их реализуют уже сами китайцы , но через таких дилеров, о которых в Сети пишут не самые лучшие отзывы. А зря, машина явно не заслуживает такого подхода. Китайцы позиционируют свою модель как кроссовер, но за скромные габариты и главное — за отсутствие полного привода этот автомобиль скорее можно отнести к сегменту микровэнов.

jac Спереди у JAC S3 стоят стойки McPherson, сзади — торсионная балка

Внешность JAC S3, конечно же, не позволит усомниться в том, что перед нами чистокровный «китаец». В передке можно узреть и аллюзии на корейские автомобили. Хотя высказанные во время теста сторонними наблюдателями мнения о дизайне S3 были довольно полярными — от «он уродлив» до «симпатичная машинка». Неизбалованному клиенту понравится то, что пороги и бамперы защищены неокрашенным пластиком. А уж совсем непридирчивый покупатель, возможно, оценит наличие второго выхлопного патрубка, который — о, чудо китайского маркетинга — является декоративным и никак не связан с резонатором.

Горит рубином

В салоне «Джака» просторно: свободно в плечевой зоне, есть воздух над головой, сзади довольно места для коленей пассажиров. Да и багажник по меркам компакта немаленький: легко вмещает большую детскую коляску и пару сумок. Собственно, машинка аккуратно укладывается в тот форм-фактор, который в последнее время высоко ценят россияне: двухобъемный кузов с просторным салоном и достаточно вместительным багажным отсеком.

Но ко всему этому россияне недавно стали ценить еще и дополнительные «плюшки», а вот с этим в S3 не густо. Магнитола простенькая, если не сказать устаревшая, ей разве слота под компакт-кассеты не хватает. В ней есть USB-разъем, который решительно отказывается подавать ток на смартфон и уж тем более дружить с аудиотекой телефона.

У тестовой машины в средней комплектации Luxury (от 800 тыс. рублей) нет даже подогрева передних сидений, хотя при этом уже в базе будет электрорегулировка передних стекол, система курсовой стабилизации, две подушки безопасности и кондиционер.

JAC-77 Сдвоенные патрубки в бампере — имитация Фото: Борис Ульзибат JAC-83 Багажник украсили ковриком оригинального цвета. Охотно верится в заявленные 600 л, поклажи отсек вмещает довольно много Фото: Борис Ульзибат JAC-44 Сзади довольно места для коленей Фото: Борис Ульзибат JAC-58 copy Приборы пылают синим... Фото: Борис Ульзибат JAC-63 ... а кнопка аварийки — красным Фото: Борис Ульзибат JAC-61 copy Аудиосистема похожа на зайца-робота из «Ну, погоди!». В дорогой версии вместо нее предлагают сенсорную мультимедийку. Но в чем ее смысл, если даже за доплату в ней нет навигации Фото: Борис Ульзибат JAC-49 copy Передняя панель выглядит простенько Фото: Борис Ульзибат JAC-64 Из-за высокого кузова 16-дюймовые колеса кажутся крохотными Фото: Борис Ульзибат

Водительское кресло с тканевой обшивкой регулируются по высоте, и, несмотря на отсутствие регулировки руля по вылету, можно найти вполне приемлемое положение. Привычного для китайцев фенольного зловония в «Джаке» нет, что не может не удивлять. Сам пластик, несмотря на всю «дубовость» и простенькую фактуру, не скрипит и не вызывает эстетического отторжения, как, скажем, у ранних китайских машин.

В целом атмосфера внутри очень простенькая. Надо полагать, когда серийную машину представили, и самим создателям S3 это стало очевидно, поэтому они решили хотя бы чем-то оживить салон. И это прием, на который способны только производители Поднебесной: в самом центре горит, нет, даже пылает рубиново-красная кнопка аварийного сигнала.

Едет на все деньги?

Едет китайский автомобиль так же, как и стоит — без неожиданностей. Рулевой механизм хорошо настроен, управление вполне прозрачное, насколько это возможно для бюджетника с электроусилителем. Полуторалитровый мотор (111 л.с.) долго запрягает, но если держаться в зоне тяговых оборотов (3000–4000 оборотов в минуту), то можно ехать оперативно в потоке , ничуть не уступая попуткам более именитых марок. Очень порадовал расход 92-го бензина: за время теста в активном режиме вождения больше 8 л на сотню километров 1,5-литровый моторчик не потреблял. Не последнюю роль в этом играет, конечно же, пятиступенчатая механика, которая, к слову, могла бы быть лучше согласована с мотором.

jac Владельцы модели уверяют, что по подвеске у машины много общего с Hyundai Accent, он же Solaris Фото: Борис Ульзибат

Шасси довольно простое, хорошо держит дугу, но пасует на плохой дороге, передавая вибрацию кабине. Вероятно, виноват в этом излишне завышенный для СНГ клиренс (200 мм). На задранной задней оси амортизаторы так и вовсе неприлично оголились, что, судя по фотографиям китайского оригинала, изначально не было в задумке у автопроизводителя.

Для любителей двухпедальных автомобилей в арсенале S3 есть верхняя комплектация Intelligent с тем же мотором и вариатором, к ней же прилагается климат-контроль, сиденья из кожзаменителя и мультимедийка с 7-дюймовым сенсорным экраном, подключением телефона по Bluetooth и камерой заднего вида. Переплата за это удовольствие составит 109 тыс. рублей. Журналистам такую машину на тест не предлагают, но, по некоторым данным, небезосновательно, поскольку версия с вариатором еще менее динамичная.

Светит незаметная звезда

В целом JAC S3 производит приятное впечатление хотя бы тем, что в нем нет типичных косяков, характерных для китайских автомобилей прошлых лет. Да, JAC S3, несмотря на звезду на решетке радиатора, с неба их не хватает, зато по форме и содержанию по крайней мере при первом знакомстве оправдывает свою цену.

jac Официальных данных по разгону с механикой компания не дает, но по ощущениям динамика сильно выходит за 10 секунд до сотни Фото: Борис Ульзибат

Однако упорное молчание самой компании JAC отпугнуть от покупки этой машины может. Совершенно непонятны их планы в России: они к нам надолго или снова уйдут по-английски? И почему для дилерства выбирают компании, скажем так, с неоднозначной репутацией? Что будет с запчастями и обслуживанием? Пока эти вопросы не решены, очевидно, сколько-нибудь значимых продаж JAC вряд ли достигнет.