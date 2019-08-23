Эксперты назвали самые «женские» марки автомобилей в России

Эксперты «Автостата» проанализировали данные ряда опросов российских автовладельцев и установили марки автомобилей с наибольшей долей владельцев-женщин. Об этом 23 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что опросы проводились в период с 2013 по 2019 год. Всего было обработано более 240 тыс. анкет.

Выяснилось, что самой «женской» маркой автомобиля является Chery, у которой 24% собственников — женщины. На втором месте по этому показателю находится Daewoo. Обладателями машин этой корейской марки являются 22,5% женщин. Третье место занимает Lifan с показателем 20,3%.

В топ-10 самых «женских» автомобилей в России также вошли: Peugeot (17,2%), Suzuki (16,9%), Citroen (16,3%), Geely (15,7%), Hyundai (12,7%), Mazda (12,5%) и Opel (11,7%).

20 августа сообщалось, что россияне стали чаще покупать китайские автомобили.