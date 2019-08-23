Внедорожник Aurus Komendant покажут в 2020 году

Российский производитель люксовых автомобилей Aurus представит новый внедорожник Komendant в 2020 году. Об этом 23 августа сообщает ТАСС со ссылкой на главу Министерства промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

«В следующем году, когда будет проходить московский автосалон, мы презентуем внедорожник Aurus Komendant широкой аудитории. Начиная с 2021 года он будет производиться серийно», — пояснил Денис Мантуров.

Фотографии прототипа Aurus Komendant Минпромторг опубликовал в конце апреля 2019 года на своей официальной странице в социальной сети Facebook. Судя по изображениям, салон автомобиля будет такой же, как у седана Aurus Senat S600.

По некоторым данным, серийная версия кроссовера получит 598-сильную силовую установку, которая состоит из 4,4-литрового бензинового турбодвигателя и электромотора. Коробка передач предполагается одна — девятиступенчатый автомат. Все модификации автомобили получат систему полного привода.

Проект «Кортеж», в который входят и машины Aurus, разрабатывается с 2013 года как платформа по созданию автомобилей для перевозки и сопровождения первых лиц государства.

15 мая сообщалось, что мотоцикл проекта «Кортеж» проходит заводские испытания, его облик уже полностью сформирован. Он должен выйти на рынок под брендом «Иж» и продавать его планируют в России и за рубежом.