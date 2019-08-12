Кроссовер JAC S5 обзавелся новыми опциями

Российские дилеры компании JAC Motors начали продажи обновленного кроссовера JAC S5. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 12 августа.

Отмечается, что в максимальную комплектацию Intelligent теперь включены сдвижной люк и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски с шинами размерностью 225/55 R18. Также для автомобиля в такой версии опционально доступны датчик света, медиасистема с семидюймовым монитором, задние парктроники, функция помощи при трогании на подъеме, кондиционер.

Автомобиль в версии Intelligent оборудован двухлитровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с., работающим в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Модель выпускается только в переднеприводном исполнении.

Стоимость JAC S5 в комплектации Intelligent не изменилась и составляет 1 069 000 рублей.

5 августа сообщалось, что на казахстанском заводе «СарыаркаАвтоПром» стартовала серийная сборка пикапов JAC T6, предназначенных для России.