BMW выпустил кроссовер с защитой от выстрелов из автомата Калашникова

Немецкий автопроизводитель BMW выпустил бронированную версию кроссовера X5 под названием Protection VR6. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба бренда.

Отмечается, что броня машины способна защитить находящихся внутри водителя и пассажиров от пуль калибра 7,62 мм. Например, такие боеприпасы используются в автомате Калашникова АК-47.

Кроме того, BMW X5 Protection VR6 защищен от взрывных устройств мощностью до 15 кг в тротиловом эквиваленте. Для достижения такого результата в двери, крышу и перегородку моторного отсека автомобиля встроены специальные панели из высокопрочной стали.

Также бронированный кроссовер оборудован 33-миллиметровыми пуленепробиваемыми стеклами, которые выдерживают удары любого холодного оружия.

На автомобиль установлены 20-дюймовые колесные диски с шинами, у которых усилены боковины, система громкой связи и проблесковые маячки.

Под капотом BMW X5 Protection VR6 установлен 4,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 530 л.с. От 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 5,9 с. Его максимальная скорость составляет 210 км/ч.

13 августа сообщалось, что BMW приступила к дорожным тестам купе 4-Series второго поколения.