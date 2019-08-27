Назван средний возраст автовладельца в России

Эксперты «Автостата» проанализировали данные опросов и установили средний возраст российского автовладельца. Об этом 27 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что опросы проводились в период с 2013 по 2019 год. Всего было обработано более 240 тыс. анкет респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.

Согласно этим данным, средний возраст автовладельца в стране составляет 37 лет. Между тем показатель зависит от марки машины. В частности, самым «молодым» автобрендом в России оказался Infiniti — средний возраст обладателей таких автомобилей составил 33 года. Чуть «постарше» — BMW. Владельцам таких машин в среднем 35 лет. Немного выше этот показатель у владельцев Lada, Honda, Mazda, Subaru и Mercedes-Benz — 36 лет.

Наиболее возрастными в России являются владельцы автомобилей SsangYong и Great Wall. В среднем им 41 год.

26 августа сообщалось, что в июле 2019 года на российском рынке было продано 1637 экземпляров нового купе-кроссовера Arkana. В результате новинка вошла в топ-5 самых продаваемых моделей французской марки.