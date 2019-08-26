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В ГИБДД Подмосковья заявили о снижении числа смертельных ДТП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Подмосковье число зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадали или погибли люди, по итогам января–июля 2019 года сократилось на 5,6%. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на слова начальника УГИБДД МО Виктора Кузнецова.

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«По сравнению с 2012 годом число погибших на наших автодорогах снижено на 53,2%, в том числе погибших детей — на 71,4%», — отметил он.

Ранее заместитель начальника ГУ ОБДД МВД, полковник полиции Олег Понарьин заявил, что более 40% аварий с летальным исходом происходит на федеральных автодорогах.

Основная причина аварий — несоблюдение водителями скоростного режима. Следствием превышения скорости становятся столкновения, выезды на полосу встречного движения и наезды на пешеходов. Ежегодно в ДТП в России погибают 18 тыс. человек.

11 августа сообщалось, что в РФ с начала 2019 года произошло более 200 ДТП с участием каршеринговых автомобилей. Чаще всего причинами таких инцидентов становятся столкновения и наезды на пешеходов.

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