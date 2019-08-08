Прямой эфир

В ГИБДД назвали дороги с наибольшим числом аварий

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большая часть аварий с летальным исходом происходит на федеральных автодорогах. Об этом заявил замначальника ГУОБДД МВД, полковник полиции Олег Понарьин 8 августа.

«Мы всё равно неминуемо придем к тому, что штрафы будут повышаться»
Замначальника ГАИ МВД Олег Понарьин — о проблеме наказания нарушителей и обустройстве российских дорог

«Среди рисковых зон — федеральные дороги, на них происходит более 40% смертельных случаев ДТП. В равной степени дороги регионального значения и муниципальные дороги по 30% также вносят свой негативный вклад в общую копилку», — цитирует его «РИА Новости».

Основной причиной аварий Понарьин назвал несоблюдение водителями скоростного режима. По его словам, следствиями превышения скорости становятся столкновения, выезды на полосу встречного движения и наезды на пешеходов.

Ежегодно в ДТП в России погибает 18 тыс. человек. В связи с этим власти поставили национальной целью сокращение числа летальных ДТП в 3,5 раза к 2024 году, добавил Понарьин.

Накануне в Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО. Осуществляется проверку с помощью дорожных камер видеонаблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уголовное дело по факту ДТП под Новороссийском возбудили по двум статьям
В Общественном совете МВД призвали бороться с дискредитацией полиции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017