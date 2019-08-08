В ГИБДД назвали дороги с наибольшим числом аварий

Большая часть аварий с летальным исходом происходит на федеральных автодорогах. Об этом заявил замначальника ГУОБДД МВД, полковник полиции Олег Понарьин 8 августа.

«Среди рисковых зон — федеральные дороги, на них происходит более 40% смертельных случаев ДТП. В равной степени дороги регионального значения и муниципальные дороги по 30% также вносят свой негативный вклад в общую копилку», — цитирует его «РИА Новости».

Основной причиной аварий Понарьин назвал несоблюдение водителями скоростного режима. По его словам, следствиями превышения скорости становятся столкновения, выезды на полосу встречного движения и наезды на пешеходов.

Ежегодно в ДТП в России погибает 18 тыс. человек. В связи с этим власти поставили национальной целью сокращение числа летальных ДТП в 3,5 раза к 2024 году, добавил Понарьин.

Накануне в Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО. Осуществляется проверку с помощью дорожных камер видеонаблюдения.