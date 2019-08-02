В Общественном совете МВД призвали бороться с дискредитацией полиции

Член Общественного совета при ГУ МВД по Москве, председатель совета директоров издания «Правда.Ру» Вадим Горшенин на фоне инцидента с видео, на котором актер театра «Современник» Дмитрий Смолев изобразил пьяного сотрудника ГИБДД, призвал разработать контрмеры по дискредитированию полиции.

По его словам, контрмеры необходимо выработать в ближайшее время, так как дискредитация сотрудников полиции может привести «к самым нежелательным последствиям». Кроме того, Горшенин назвал сам ролик омерзительным, уточнив, что уже давно не видел «таких полицейских» и выразил надежду больше никогда не увидеть.

Также он заявил, что поведения актера заслуживает уголовной статьи 319 — «Оскорбление представителя власти». Такую позицию Горшенин объяснил тем, что данный ролик оскорбляет не одного конкретного сотрудника правоохранительных органов, а всё структурное подразделение.

С критикой в адрес видео выступил также член Общественного совета Вадим Кожанов, который назвал некрасивой и неправильной подобную попытку опозорить полицию, которая «много делает для людей, старается, работает, рискует, перерабатывает». Он также отметил, что несколько дней административного ареста — легкое наказание. Кроме того, он назвал попытки защитить актера бессмысленными, так как от подобных призывов должно становиться стыдно.

«Такого вообще не должно происходить, и самые близкие коллеги по цеху должны ему говорить: «Ну что ты сделал? Как так можно». Это же люди, которые защищают нас», — добавил Кожанов.

Однако актер и режиссер Михаил Ефремов, часто попадающий в скандальные ситуации, записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД. В своем видеоролике он сказал, что актеры в силу специфики профессии зачастую перевоплощаются в разные образы, в том числе и в представителей закона.

31 июля в Москве задержали актера театра «Современник» Дмитрия Смолева, который снялся в видеоролике, где изображал пьяного работника ГИБДД с сигаретой. В его отношении были возбуждены два уголовных дела об административных правонарушениях по статьям КоАП РФ «Незаконное ношение форменной одежды» и «Мелкое хулиганство». Правонарушитель арестован на восемь суток. Полиции он рассказал, что форму ему предоставил блогер для съемок в клипе.