В Подмосковье камеры могут начать фиксировать непропуск пешеходов

Дорожные камеры, установленные на подмосковных трассах, могут начать штрафовать водителей за непропуск граждан на пешеходном переходе. Об этом 26 августа сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Прорабатывается вопрос о возможности фиксации нарушений, связанных с непредоставлением преимущества пешеходу на пешеходном переходе. Сроки реализации не определены», — рассказал собеседник агентства.

В середине мая стало известно, что в ближайшее время на московских дорогах появятся 200 комплексов, которые начнут фиксировать непропуск пешеходов, а к концу 2019 года в городе установят еще 600 камер. Комплексы появятся в наиболее аварийных местах, а также над выделенными полосами.

8 августа сообщалось, что в Москве и Подмосковье планируется протестировать новый сервис по информированию водителей о пробках на дорогах.