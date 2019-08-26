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В Подмосковье камеры могут начать фиксировать непропуск пешеходов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Дорожные камеры, установленные на подмосковных трассах, могут начать штрафовать водителей за непропуск граждан на пешеходном переходе. Об этом 26 августа сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Прорабатывается вопрос о возможности фиксации нарушений, связанных с непредоставлением преимущества пешеходу на пешеходном переходе. Сроки реализации не определены», — рассказал собеседник агентства.

В середине мая стало известно, что в ближайшее время на московских дорогах появятся 200 комплексов, которые начнут фиксировать непропуск пешеходов, а к концу 2019 года в городе установят еще 600 камер. Комплексы появятся в наиболее аварийных местах, а также над выделенными полосами.

8 августа сообщалось, что в Москве и Подмосковье планируется протестировать новый сервис по информированию водителей о пробках на дорогах.

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