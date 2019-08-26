Новый Land Rover Defender протестировали на гоночной трассе

Британская компания Land Rover испытывает внедорожник Defender нового поколения. Автомобиль удалось заснять на гоночной трассе в немецком Нюрбургринге. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщает Motor1.

Отмечается, что серийный автомобиль получит пружинную подвеску и 18-дюймовые легкосплавные диски, а опционально машину можно будет заказать с пневматическими амортизаторами и 22-дюймовыми колесами.

Мировая премьера Land Rover Defender нового поколения состоится в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте (Германия).

Серийная версия автомобиля будет предлагаться в трех- и пятидверном исполнении. Кроме того, появится четырехдверный пикап и модификация с длинной базой.

Помимо машин с традиционными бензиновыми и дизельными двигателями планируется выпускать внедорожник с полностью электрической силовой установкой. Производство модели начнется в 2020 году на заводе компании в Словакии.

20 августа сообщалось, что специалисты британской компании Jaguar Land Rover (JLR) разрабатывают новый проекционный дисплей, который в режиме реального времени будет транслировать перед водителем различные полезные данные.