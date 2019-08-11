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МВД РФ озвучило статистику по ДТП с каршеринговыми автомобилями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В России с начала 2019 года произошло более 200 ДТП с участием каршеринговых автомобилей. Об этом в воскресенье, 11 августа, рассказали ТАСС в пресс-центре МВД России.

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Уточняется, что чаще всего причинами таких инцидентов становятся столкновения и наезды на пешеходов.

«За первое полугодие 2019 года в РФ зарегистрировано 212 дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, взятых в краткосрочную аренду. В них погибли 10 человек, еще 277 получили травмы различной степени тяжести», — указано в сообщении.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что в основном подобные ДТП зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге.

В июне стало известно, что МВД прорабатывает возможность введения запрета на использование каршеринговых автомобилей злостным нарушителям ПДД, а также водителям, которые ранее были лишены прав.

С этим предложением выступил начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД РФ Роман Мишуров. По его словам, такие водители несут в себе угрозу для законопослушных граждан. Как отмечает «Газета.ру», в базу предлагается вносить не только россиян, но и иностранных граждан.

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