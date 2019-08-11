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Три человека погибли при столкновении поезда и автомобиля в Бурятии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Бурятии три человека погибли в результате столкновения грузового поезда и легкового автомобиля. Инцидент произошел в воскресенье, 11 августа, на станции «Боярск» в Кабанском районе республики.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД, все трое погибших находились внутри автомобиля Mitsubishi Libero. Обстоятельства происшествия и личности погибших устанавливаются.

В начале июля два человека погибли при столкновении локомотива и грузовика на железнодорожном переезде в Себежском районе Псковской области. Еще четверо получили ранения. По имеющимся данным, водитель машины нарушил правила дорожного движения, выехав на переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но аварии избежать не удалось.

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