Машина сбила группу дорожников в Дагестане

Вблизи дагестанского города Манас легковушка сбила четырех сотрудников дорожной службы, сообщили в региональном МВД 10 августа.

Как отмечается, дорожники проводили работы по установке спецзнаков на федеральной трассе. В этот момент в них врезался автомобиль.

В результате инцидента пострадали шесть человек, девушка – пассажирка машины погибла.

Пострадавшие госпитализированы. Один из пассажиров авто находится в тяжелом состоянии, пишет «РИА Новости».

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее 10 августа два человека погибли в ДТП на федеральной трассе «Кавказ».