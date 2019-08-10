Число жертв ДТП в Астраханской области увеличилось до пяти

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Ахтубинском районе Астраханской области погибли пять человек. Об этом в субботу, 10 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по региону.

«Водитель Honda Fit скончался в результате ДТП, всего в ДТП погибли пятеро», — сказали в ведомстве.

Как сообщает ТАСС, полиция начала проверку после аварии.

Ранее 10 августа сообщалось о четырех погибших. Среди них водитель и пассажиры автомобиля «Лада Гранта» — мужчина 1992 года рождения, женщина 1991 года рождения, их годовалая дочь и трехлетний сын.

Уточняется, что участниками ДТП стали автомобили «Лада Гранта» и Honda Fit. Инцидент произошел в 10:55 по местному времени (9:55 мск) на 148-м км автодороги Волгоград–Астрахань.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

8 августа водитель мотоцикла в Астраханской области скончался в результате ДТП с легковым автомобилем. По данным Госавтоинспекции, водитель мотоцикла «ИЖ» допустил выезд на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Лада». 37-летний мужчина получил серьезные травмы, он скончался в машине скорой помощи.