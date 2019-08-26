Названы самые популярные кроссоверы в столице по итогам семи месяцев

Самым популярным кроссовером в Москве по итогам января–июля 2019 года стала модель Hyundai Creta, которую выбрали 4565 жителей города. Об этом 26 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На второй строчке рейтинга находится Volkswagen Tiguan. Модель купили 3378 человек. Третье место занимает Nissan Qashqai. На нем свой выбор остановил 3121 покупатель.

Далее в рейтинге располагаются Skoda Kodiaq (2687 единиц), Renault Kaptur (2521 единица), Nissan X-Trail (2480 единиц), Mitsubishi Outlander (2471 единица), Kia Sportage (2287 единиц), Toyota RAV4 (1941 единица) и Mazda CX-5 (1889 единиц).

Всего за семь месяцев 2019 года жители российской столицы приобрели 62,5 тыс. новых кроссоверов.

Накануне сообщалось, что эксперты составили рейтинг лучших кроссоверов для российского бездорожья. В топ-3 вошли and Rover Discovery, Subaru Forester и Renault Duster.