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Названы самые популярные кроссоверы в столице по итогам семи месяцев

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Самым популярным кроссовером в Москве по итогам января–июля 2019 года стала модель Hyundai Creta, которую выбрали 4565 жителей города. Об этом 26 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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На второй строчке рейтинга находится Volkswagen Tiguan. Модель купили 3378 человек. Третье место занимает Nissan Qashqai. На нем свой выбор остановил 3121 покупатель.

Далее в рейтинге располагаются Skoda Kodiaq (2687 единиц), Renault Kaptur (2521 единица), Nissan X-Trail (2480 единиц), Mitsubishi Outlander (2471 единица), Kia Sportage (2287 единиц), Toyota RAV4 (1941 единица) и Mazda CX-5 (1889 единиц).

Всего за семь месяцев 2019 года жители российской столицы приобрели 62,5 тыс. новых кроссоверов.

Накануне сообщалось, что эксперты составили рейтинг лучших кроссоверов для российского бездорожья. В топ-3 вошли and Rover Discovery, Subaru Forester и Renault Duster.

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