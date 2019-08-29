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Названы самые популярные седаны в столице по итогам 7 месяцев

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Фото: Volkswagen
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За 7 месяцев 2019 года в российской столице было продано 34,5 тыс. новых легковых автомобилей в кузове «седан», что на 6% меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом 29 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самым популярным седаном в столице стал Volkswagen Polo, который с января по июль разошелся тиражом в 7533 экземпляра. На втором месте находится Hyundai Solaris, который приобрели 4 тыс. москвичей. Третье место занимает Toyota Camry с результатом 3529 единиц.

В топ-10 самых продаваемых в Москве новых легковых автомобилей с типом кузова «седан» также вошли: Kia Optima (3008 ед.), Kia Rio (2764 ед.), BMW 5-Series (1281 ед.), Mercedes-Benz E-Class (1236 ед.), Renault Logan (1120 ед.), BMW 3-Series (976 ед.) и Hyundai Sonata (788 ед.).

28 августа сообщалось, что средний возраст владельцев внедорожников Lada 4×4 в России составляет 42 года.

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