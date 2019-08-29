Porsche выпустила обновленный кроссовер Macan Turbo

Компания Porsche представила обновленную версию кроссовера Macan Turbo. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба немецкого бренда.

Автомобиль получил новые бампера, 20-дюймовые колесные диски, накладки на пороги Sport Design и спойлер на крыше. Кроме того, модель оборудована спортивной выхлопной системой со сдвоенными патрубками серебристого цвета. В салоне установлены новые передние сиденья с электроприводами, руль с обогревом и аудиосистема Bose Surround Sound.

Опционально предлагаются регулируемая по высоте пневматическая подвеска, электронно-управляемый задний дифференциал и керамические тормозные механизмы.

Обновленный кроссовер оснащается 2,9-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 440 л.с., системой полного привода и семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

От 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4,5 с. Максимальная скорость машины составляет 270 км/ч.

Отмечается, что обновленный Porsche Macan Turbo выйдет на рынок сразу после дебюта на автосалоне во Франкфурте (Германия), который состоится в сентябре. В Европе стоимость автомобиля составит €91 922 (6,8 млн рублей).

19 августа сообщалось, что Porsche приступила к дорожным тестам новой модификации четырехдверного купе Panamera Turbo.