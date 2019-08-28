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Камеры начнут штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО с 2020 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Система автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО полноценно заработает в Москве в 2020 году. Об этом 28 августа сообщает Autonews со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова.

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Отмечается, что ранее в столице в тестовом режиме была запущена система обнаружения водителей, ездящих без оформленного полиса обязательного автострахования. При этом штрафы за нарушения пока не выписывают — автомобилистам лишь приходить письма с рекомендациями и предупреждениями. Такие уведомления уже получили более 5,5 тыс. автовладельцев.

«Начиная с первого квартала 2020 г. это будут уже не предупреждения, а штрафы», — отметил Максим Акимов.

На сегодняшний день штраф за езду без страхового полиса ОСАГО составляет 800 рублей.

22 августа стало известно, что средняя цена полиса ОСАГО в России по итогам семи месяцев 2019 года снизилась на 5,5% и составила 5370 рублей.

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