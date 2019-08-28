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В России могут упростить процедуру получения водительских прав

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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В России может быть запущен специальный интернет-сервис, который упростит процедуру получения водительских удостоверений. Об этом 28 августа сообщает Autonews со ссылкой на вице-премьера РФ Максима Акимова.

«Должен быть онлайн-сервис, позволяющий по одному клику подтягивать все существующие медицинские данные о водителях, которые хранятся в электронном виде. Так мы сможем идентифицировать личность человека и избавить его от необходимости посещать разные лечебные учреждения. Все необходимые данные для принятия решения о том, есть ли у гражданина возможность получения водительского удостоверения с медицинской точки зрения, будут доступны онлайн», — сказал он.

Ранее стало известно, что российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию. Кроме того, дистанционно можно будет вернуть деньги за неправомерно назначенный штраф.

23 мая сообщалось, что в России появится новый сервис по выявлению лишенных прав автомобилистов.

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