На портале госуслуг появится возможность проверить историю автомобиля

Полная история автомобиля станет доступна на портале госуслуг в рамках внедрения суперсервисов. Об этом в среду, 28 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Максима Акимова.

«В 2020 году мы планируем выпустить несколько сервисов. Например, ведение единого реестра, по которому можно будет проверить онлайн всю историю регистрационных действий, то есть полный трекинг владения автомобилем. Это будет юридически значимая информация, которая будет влиять на выбор продавца и покупателя», — пояснил Максим Акимов.

Также в будущем с помощью личного кабинета водителя на портале госуслуг можно будет записаться на техосмотр и купить страховые полисы.

24 июля стало известно, что правительство России одобрило концепцию суперсервиса по оформлению европротокола онлайн. Приложение позволит гражданам без участия сотрудников ГИБДД оформлять ДТП.