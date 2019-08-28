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Назван средний возраст владельцев Lada 4×4

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Фото: commons.wikimedia.org/Иван Манилов
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Средний возраст владельцев внедорожников Lada 4×4 в России составляет 42 года. Об этом 28 августа говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на данные опросов автовладельцев, которые были проведены в 2013–2019 годах.

Отмечается, что, помимо этого, обладатели модели 4×4 являются самыми возрастными среди всех владельцев автомобилей Lada. Чуть моложе те, кто ездит на Largus и XRay, — их средний возраст составляет 41 год.

Возрастной показатель у владельцев Granta, Vesta, Kalina и «Классики» равен 37 годам. Самыми молодыми оказались собственники моделей Priora, переднеприводных «Самар» и автомобилей «десятого» семейства — их средний возраст составил 34 года.

23 августа сообщалось, что самой «женской» маркой автомобиля является Chery. 24% владельцев таких машин — женщины.

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