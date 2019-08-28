Seat выпустил первый в своей истории подключаемый гибридный автомобиль

Испанская автомобильная компания Seat представила гибридную версию среднеразмерного кроссовера Tarraco с возможностью подзарядки аккумуляторов от электросети. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба бренда.

Отмечается, что автомобиль получил силовую установку, состоящую из 1,4-литрового бензинового турбодвигателя и электромотора. Суммарная мощность такого агрегата составляет 245 л.с.

Гибридный кроссовер Seat Tarraco от 0 до 100 км/ч разгоняется за 7,4 с, а его максимальная скорость составляет 217 км/ч. Исключительно на электротяге автомобиль может проехать до 50 км.

Мировая премьера новинки состоится в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте (Германия). В Европе продажи гибридного кроссовера стартуют в начале 2020 года.

19 августа сообщалось, что компания Infiniti совместно со специалистами гоночной команды Renault F1 Team разработали и протестировали концептуальный автомобиль Q60 Project Black S, оснащенный сдвоенной гибридной силовой установкой.