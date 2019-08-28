Toyota и Suzuki договорились о создании альянса

Японские автоконцерны Toyota и Suzuki заключили соглашение о создании альянса. Об этом говорится 28 августа в совместном заявлении компаний, опубликованном на сайте Toyota.

Целью создания альянса является «установление и продвижение долгосрочных партнерских отношений ради развития сотрудничества в новых областях, в том числе в области автономного вождения».

Предполагается, что Toyota приобретет 4,9% акций Suzuki на общую сумму 96 млрд иен ($907 млн), а Suzuki купит акции Toyota на 48 млрд иен ($453 млн).

Компании начали рассматривать возможность сотрудничества с конца 2016 года, а в марте 2019-го объявили о начале совместной разработки продуктов. Путем создания альянса предприятия намерены добиться устойчивого роста.

При этом Toyota и Suzuki останутся конкурентами в специализированных отраслях производства.

Ранее в августе Toyota объявила о намерении наладить в России производство нового кроссовера RAV4. На территории РФ автомобиль будет представлен с двумя новыми бензиновыми двигателями — 2 л (150 л. с.) и 2,5 л (200 л. с.), а также с двумя системами полного привода.