Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4

В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге запускает производство абсолютно нового кроссовера RAV4. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 22 августа.

Автомобиль построен на платформе TNGA (Toyota New Global Architecture). В отличие от машины предыдущего поколения у нового кроссовера повысилась жесткость кузова, стала лучше развесовка по осям, улучшилась аэродинамика.

Уже в базовой комплектации машина оснащена светодиодными фарами. Кроме того, впервые в российской истории RAV4 для модели доступны 19-дюймовые колесные диски.

В России автомобиль будет представлен с двумя новыми бензиновыми двигателями: 2 л. (150 л. с.) и 2,5 л (200 л. с.). Версия с двухлитровым мотором будет оснащаться вариатором. Кроссовер с силовым агрегатом 2,5 л. получит восьмиступенчатый автомат.

Для Toyota RAV4 впервые доступны сразу две системы полного привода. Первая — Dynamic Torque Control AWD, которая распределяет крутящий момент между передними и задними колесами исходя из дорожных условий. Вторая система Multi-terrain select помогает подобрать оптимальный алгоритм работы автомобиля под конкретный тип покрытия.

Более подробная информация о новом кроссовере Toyota RAV4 появится в начале октября 2019 года.

15 августа сообщалось, что Toyota начинает продажи на российском рынке пикап Hilux в новой топовой комплектации Exclusive Black.