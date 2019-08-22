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Средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась за 7 месяцев на 5,5%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Средняя цена полиса ОСАГО в России по итогам семи месяцев 2019 года снизилась на 5,5% и составила 5370 рублей. Такие цифры приводит Российский союз автостраховщиков (РСА) в четверг, 22 августа.

По данным ведомства, цена полиса ОСАГО для легковых автомобилей физических лиц в июле уменьшилась на 3,08% по сравнению с июлем прошлого года и составила 5363 рубля. Средняя выплата в январе–июле выросла на 4,3% — до 66,9 тыс. рублей.

Количество заявленных убытков в январе–июле этого года выросло на 5,5% и составило 1,32 млн штук, урегулированных — на 5,8%, до 1,32 млн штук.

По мнению главы РСА Игоря Юргена, снижение стоимости полисов ОСАГО связано с ростом конкуренции между страховщиками, которая стала усиливаться после того, как с 9 января 2019 года начали действовать расширения тарифного плана для «автогражданки» на 20% вверх и вниз.

13 августа сообщалось, что МВД сделает процедуру проверки электронных полисов ОСАГО на дорогах проще. Водители смогут предъявлять документ в электронном виде или бумажную копию.

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