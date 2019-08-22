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Пользователи каршеринга в Москве совершили 58 млн поездок за 4 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Москвичи и гости столицы совершили более 58 млн поездок на автомобилях для краткосрочной аренды за четыре года. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает портал столичной мэрии.

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Проект «Московский каршеринг» заработал в сентябре 2015 года. В нем задействованы девять фирм, сдающих машины в краткосрочную аренду. К 2020 году общее число машин операторов увеличится до 30 тыс.

«Ежедневно авто арендуют свыше 140 тыс. раз. Сделать это просто, быстро и удобно», — заявил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По данным опроса, проведенного ГК «АвтоСпецЦентр», 41% российских автовладельцев пользуется каршерингом, чтобы доехать до работы, где имеются проблемы с парковкой.

Второй по популярности причиной использования краткосрочной аренды автомобилей, которую указали 20% опрошенных, стала необходимость наличия второй машины для поездки большой компанией. На третьем месте — 11% — необходимость добраться до или от вокзала и аэропорта.

13 июня сообщалось, что МВД прорабатывает возможность введения запрета на использование каршеринговых автомобилей злостным нарушителям ПДД, а также водителям, которые ранее были лишены прав.

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