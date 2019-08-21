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Ferrari певца Элтона Джона продадут с аукциона

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Фото: commons.wikimedia.org
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В Великобритании выставят на аукцион автомобиль Ferrari 365 GTB/4 Daytona, который с 1973 по 1975 год принадлежал певцу Элтону Джону. Об этом 21 августа сообщает Motor.

Отмечается, что машина находится в отличном состоянии. Обновлению подверглась лишь отделка салона.

Вместе с автомобилем аукционный дом отдаст новому владельцу весь комплект документов, включая сервисную книжку, бланки заказов на ремонт, а также сертификат, подтверждающий пробег, который составляет 132 тыс. км.

Модель Ferrari 365 GTB/4 Daytona оборудована 4,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 353 л.с. От 0 до 100 км/час автомобиль способен разогнаться за 5,1 с. Максимальная скорость составляет 280 км/час.

Торги назначены на 21 сентября. За автомобиль планируется выручить от £425 000 до £475 000 (34–38 млн рублей).

30 мая сообщалось, что Ferrari выпустила новый спортивный автомобиль SF90 Stradale с 1000-сильным двигателем.

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