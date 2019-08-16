Прямой эфир

Названы причины использования каршеринга автовладельцами

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По данным опроса, проведенного ГК «АвтоСпецЦентр», 41% российских автовладельцев пользуется каршерингом, чтобы доехать до работы, где имеются проблемы с парковкой.

Второй по популярности причиной использования краткосрочной аренды автомобилей, которую указали 20% опрошенных, стала необходимость наличия второй машины для поездки большой компанией. На третьем месте — 11% — необходимость добраться до или от вокзала и аэропорта, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

Кроме того, согласно опросу, каршерингом россияне пользуются для поездок на свадьбу, фотосессии, перевозок домашних животных, романтических свиданий, квестов, а также чтобы переночевать в незнакомом городе.

Типичный пользователь каршеринга в России – это молодой человек 21–35 лет, который ежемесячно совершает 7–19 поездок и тратит на это от 1,9 тыс. до 4,6 тыс. рублей.

Сегодня на рынке каршеринга в России работает 26 операторов в 15 городах. 17 операторов (65% компаний) сосредоточены в Москве, здесь же наблюдается и максимальный спрос на услугу. За 6 месяцев 2019 года москвичи совершили на арендованных авто 24 млн поездок.

Большая часть автопарка каршеринга составляют бюджетные автомобили, начиная c Lada Granta и заканчивая Hyundai Solaris и KIA Rio, которые есть почти во всех сервисах. Кроме того, популярностью пользуются Renault Kaptur и Volkswagen Polo. Есть в каршеринге и премиальные авто — Porsche Macan, Porsche 911 Carrera 4S. Самая распространенная модель — Smart, маленький автомобиль, на котором удобно ездить по городу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названо среднее время поездки на каршеринге в Москве
Автомобили каршеринга могут оснастить сканерами сетчатки глаз

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019