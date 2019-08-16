Названы причины использования каршеринга автовладельцами

По данным опроса, проведенного ГК «АвтоСпецЦентр», 41% российских автовладельцев пользуется каршерингом, чтобы доехать до работы, где имеются проблемы с парковкой.

Второй по популярности причиной использования краткосрочной аренды автомобилей, которую указали 20% опрошенных, стала необходимость наличия второй машины для поездки большой компанией. На третьем месте — 11% — необходимость добраться до или от вокзала и аэропорта, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

Кроме того, согласно опросу, каршерингом россияне пользуются для поездок на свадьбу, фотосессии, перевозок домашних животных, романтических свиданий, квестов, а также чтобы переночевать в незнакомом городе.

Типичный пользователь каршеринга в России – это молодой человек 21–35 лет, который ежемесячно совершает 7–19 поездок и тратит на это от 1,9 тыс. до 4,6 тыс. рублей.

Сегодня на рынке каршеринга в России работает 26 операторов в 15 городах. 17 операторов (65% компаний) сосредоточены в Москве, здесь же наблюдается и максимальный спрос на услугу. За 6 месяцев 2019 года москвичи совершили на арендованных авто 24 млн поездок.

Большая часть автопарка каршеринга составляют бюджетные автомобили, начиная c Lada Granta и заканчивая Hyundai Solaris и KIA Rio, которые есть почти во всех сервисах. Кроме того, популярностью пользуются Renault Kaptur и Volkswagen Polo. Есть в каршеринге и премиальные авто — Porsche Macan, Porsche 911 Carrera 4S. Самая распространенная модель — Smart, маленький автомобиль, на котором удобно ездить по городу.