МВД изменит процедуру проверки ОСАГО

МВД сделает процедуру проверки электронных полисов ОСАГО на дорогах проще. Водители смогут предъявлять документ в электронном виде или бумажную копию, рассказала представитель ведомства Ирина Волк.

Разработанный законопроект вносит изменения в перечень документов, которые водитель может предъявить для проверки. Автомобилист, заключивший договор в электронном виде, сможет показать как бумажный носитель, так и электронный документ на устройстве или носителе.

Сотрудник ГИБДД сможет проверить подлинность документа путем запроса сведений в автоматизированной информационной системе обязательного страхования, пояснила Волк.

Ранее в августе в Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО с помощью дорожных камер. Система пока работает в тестовом режиме, поэтому автомобилисты будут получать не штрафы, а письма с рекомендациями и предупреждениями. После тестирования в столице систему опробуют в Санкт-Петербурге и Казани, а затем в других российских городах.