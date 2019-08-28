В России увеличились продажи дорогих подержанных автомобилей

Эксперты аналитической службы автомобильной группы «Авилон» провели исследование российского автомобильного рынка и зафиксировали рост продаж дорогих подержанных машин. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Известий» в среду, 28 августа.

Отмечается, что в ходе исследования аналитиками была изучена стоимость продажи более 10 тыс. машин с пробегом за 7 месяцев 2018 года по отношению к такому же периоду 2019 года.

Так, продажи подержанных автомобилей стоимостью более 8 млн рублей выросли на 23%. В сегментах 4–8 млн рублей и 2–4 млн рублей рост составил 17%.

Продажи подержанных машин стоимостью от 1 млн рублей до 2 млн рублей выросли на 36%. В сегменте от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей продажи автомобилей с пробегом увеличились на 26%.

27 августа сообщалось, что средний возраст автовладельца в России составляет 37 лет.