Mercedes-Benz представил новое поколение модели GLE Coupe

Компания Mercedes-Benz представила купе-кроссовер GLE Coupe нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Длина автомобиля составляет 4939 мм, а ширина — 2010 мм. Колесная база достигает 2935 мм. Объем багажного отделения может варьироваться от 655 до 1790 л.

Внешне от предшественника GLE Coupe можно отличить по более рельефной решетке радиатора, модернизированным светодиодным головным фарам и узким задним фонарям. В салоне появился информационно-развлекательный комплекс MBUX с функцией голосового управления и 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем.

На европейском рынке автомобиль будет предлагаться с двумя трехлитровыми турбодизельными двигателями мощностью 272 и 330 л.с. Коробка передач предусмотрена одна — девятиступенчатый «автомат».

Также в Европе будет доступна версия от AMG с индексом 53. Такой автомобиль оснащается мотором, работающим по принципу Mild Hybrid («мягкий гибрид»): силовой агрегат укомплектован электромотором, который приводится в действие от 48-вольтовой бортовой сети. Электродвигатель подключается во время ускорений, снижая нагрузку на основной мотор.

Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 5,3 с, а его максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

25 июля сообщалось, что Mercedes-Benz приступила к дорожным тестам нового электрического автомобиля, который, как ожидается, получит название EQS.