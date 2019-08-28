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В России на треть упали продажи Mercedes-Maybach S-класса

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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa
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В России в период с января по июль 2019 года было продано 284 новых автомобиля Mercedes-Maybach S-класса, что на 34% меньше результата годичной давности. Об этом 28 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что около 75% проданных седанов Mercedes-Maybach S-класса пришлось на Москву и Подмосковье (211 шт.). Жители Санкт-Петербурга приобрели 18 таких машин, Краснодарского края — 11. В Ростовской области продано 7 машин, в Оренбургской — 4, в Татарстане — 3.

Кроме того, по две машины Mercedes-Maybach S-класса проданы в Калининградской, Воронежской Нижегородской, Тюменской, Свердловской, Кемеровской, Тверской областях и Башкирии. Еще в 14 регионах страны россияне приобрели по одному такому седану.

20 августа сообщалось, что Mercedes-Benz приступила к дорожным испытаниям представительского седана S-класса нового поколения. Мировая премьера автомобиля состоится в 2020 году.

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