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«АвтоВАЗ» сократит выпуск автомобилей из-за падения спроса

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Фото: ТАСС/Алена Селезнева
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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с середины сентября замедлит на неопределенный срок темпы выпуска машин на линиях, где собирают машины альянса Renault–Nissan. Об этом 28 августа сообщает газета «Ведомости».

По данным издания, такое решение связано с вероятным снижением спроса на новые автомобили в России. Между тем число смен и длительность рабочей недели на «АвтоВАЗе» останутся прежними. Кроме того, на предприятии не планируется сокращать персонал.

По итогам семи месяцев 2019 года на российском рынке продано 203 672 новых автомобилей Lada, что превышает прошлогодние показатели на 2,2%. Самой популярной моделью Lada за период с января по июль 2019 года стала Granta — своих покупателей нашли 74 634 автомобиля этого семейства.

1 августа стало известно, что «АвтоВАЗ» увеличил рекомендованные розничные цены на все модели Lada.

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