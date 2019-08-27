Wiesmann выпустит 600-сильный спорткар
Немецкий производитель премиальных спорткаров Wiеsmann представит на сентябрьском автосалоне во Франкфурте новый автомобиль. Об этом 27 августа сообщает Motor1.
Судя по распространенному изображению, машина будет представлять собой большое двухдверное купе с низкой крышей, широкими колесными арками, длинным капотом и фирменной решеткой радиатора.
По данным издания, автомобиль получит 4,4-литровый восьмицилиндровый бензиновый турбодвигатель от модели BMW M5. Отдача мотора составляет 600 л.с.
Всю подробную информацию о новинке автопроизводитель объявит во время премьеры.
24 июля сообщалось, что британский производитель суперкаров McLaren разрабатывает новый двухместный заднеприводный автомобиль с открытым верхом.