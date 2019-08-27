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Wiesmann выпустит 600-сильный спорткар

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Фото: Global Look Press/Raimund Kutter
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Немецкий производитель премиальных спорткаров Wiеsmann представит на сентябрьском автосалоне во Франкфурте новый автомобиль. Об этом 27 августа сообщает Motor1.

Судя по распространенному изображению, машина будет представлять собой большое двухдверное купе с низкой крышей, широкими колесными арками, длинным капотом и фирменной решеткой радиатора.

По данным издания, автомобиль получит 4,4-литровый восьмицилиндровый бензиновый турбодвигатель от модели BMW M5. Отдача мотора составляет 600 л.с.

Всю подробную информацию о новинке автопроизводитель объявит во время премьеры.

24 июля сообщалось, что британский производитель суперкаров McLaren разрабатывает новый двухместный заднеприводный автомобиль с открытым верхом.

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