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Продажи подержанных электромобилей с пробегом в июле выросли на 58%

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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В июле 2019 года в России был продан 331 электромобиль с пробегом. Это на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 27 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самым популярным подержанным электрокаром стал Nissan Leaf. В июле своих владельцев сменили 315 таких машин. При этом 305 автомобилей — с правым расположением руля. На втором месте находится Mitsubishi i-MiEV, который был продан в количестве семи штук. Третье место занимает Tesla Model S — пять единиц. Четвертое и пятое места занимают Lada Ellada и BMW i3, продажи которых составили два и один автомобиль соответственно.

По данным экспертов, по итогам семи месяцев 2019 года продажи электромобилей с пробегом в России тоже показывают рост. Всего с января по июль жители страны приобрели 1726 таких машин, что на 56% выше прошлогоднего результата.

21 апреля сообщалось, что российские девелоперы активно устанавливают зарядные станции для электромобилей. По прогнозам Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры, в ближайшие годы количество электрозарядных станций (ЭЗС) в стране может вырасти в 2–3 раза.

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