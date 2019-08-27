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Chery обновила кроссовер Tiggo 3

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Фото: Chery
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Китайская компания Chery представила обновленный кроссовер Tiggo 3. Об этом 27 августа пишет «Авторевю».

У кроссовера появилась новая широкая решетка радиатора с эмблемой фирмы, иной передний бампер со светодиодными ходовыми огнями, а также обновленные 17-дюймовые колесные диски.

Салон не изменился. Появилась лишь версия с коричневой обивкой сидений и декоративными вставками под бронзу, а на руле теперь установлены новые кнопки.

Автомобиль обзавелся электрическим усилителем руля вместо гидравлического, а система стабилизации установлена теперь в базовой комплектации.

Кроссовер Chery Tiggo 3 комплектуется 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 116 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод предусмотрен только передний.

В Китае обновленный Chery Tiggo 3 предлагается от $8400 (560 тыс. рублей). О возможных поставках на российский рынок модели пока не сообщается.

5 августа сообщалось, что Chery представила в России новый кроссовер Tiggo 4.

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