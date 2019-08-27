Новый Mercedes-Benz GLE Coupe дебютирует во Франкфурте

Компания Mercedes-Benz опубликовала на своей официальной странице в Facebook видеотизер купе-кроссовера GLE Coupe нового поколения. Презентация машины состоится в сентябре на автосалоне во Франкфурте (Германия).

В Mercedes-Benz пока не раскрывают подробности об автомобиле, но известно, что он будет «еще более роскошным и похожим на купе». Судя по видеотизеру, новинка получит светодиодные задние фонари.

Как сообщает Autonews, автомобиль получит двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 258 л.с., а также 367-сильный мотор объемом три литра. Кроме того, модель будет представлена с четырехцилиндровым агрегатом мощностью 245 л.с., а также двумя шестицилиндровыми двигателями, развивающими 272 л.с. Позже на рынок выйдут версии AMG с моторами мощностью 435 и 610 л.с.

20 августа сообщалось, что Mercedes-Benz приступила к дорожным испытаниям представительского седана S-класса нового поколения.