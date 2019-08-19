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Porshe выпустит 820-сильную версию Panamera Turbo

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Фото: motorbox.com
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Немецкая компания Porsche приступила к дорожным тестам новой модификации четырехдверного купе Panamera Turbo. Об этом 19 августа пишет Motor1.

В настояшее время автомобиль проходит испытания на гоночной трассе Нюрбургринг (Германия). У модели появился новый передний бампер с дополнительными радиаторами охлаждения, заниженная подвеска, а также широкий спойлер, расположенный на задней двери.

По данным издания, новую модификацию Porsche Panamera Turbo оснастят 4,8-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 820 л.с.

Ожидается, что у европейских дилеров марки такая версия машины появится в 2020 году.

13 августа сообщалось, что Porsche представила две мощные гибридные модели: Cayenne Turbo S E-Hybrid и Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe.

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